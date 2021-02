PSG : les vérités de l'ancien agent de Marco Verratti sur le transfert avorté au FC Barcelone

Une chose est certaine : le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ne s'apprécient pas vraiment. Les points de discorde sont nombreux, entre les événements de la remontada de 2017 et les accrocs entre les deux formations sur le marché des transferts. D'ailleurs, durant l'été qui a suivi le traumatisant 6-1 du Camp Nou, Paris a «pris sa revanche» en infligeant aux Culés deux uppercuts au mercato : le transfert de Neymar et le vrai faux départ de Marco Verratti en Catalogne.

L’ancien agent du milieu de terrain a confié à L’Équipe qu’il a rapidement évoqué le Barça avec son protégé quand les Blaugranas l’ont contacté en 2017. Pas fermé du tout, l’Italien a même donné son aval à un départ durant le mercato estival. « Le PSG n’était pas super à ce moment, je dis à Marco : "On part ou on reste ?" Il me dit : "OK, on essaie une autre expérience". » La suite, on la connaît. Fort de l’accord donné par son joueur, Di Campli a réalisé un forcing immense pour pousser le joueur hors de Paris.

Une aubaine pour les médias catalans qui ont alors profité d’un séjour du petit « hibou » à Ibiza pour le prendre en photo avec la Une d’un journal pro-Barça. Mais comme avec Thiago Silva et Marquinhos, le PSG n’a pas cédé. Rentré en France, Verratti s’est même fait tirer les oreilles avant de présenter des excuses publiques dans une vidéo. Pour Di Campli, c’est le coup de massue. Entré en conflit avec les dirigeants franciliens, le Transalpin, qui n’avait cessé de multiplier les déclarations favorables au Barça, a vu tout s’effondrer.

Verratti a eu peur

«Le PSG est l’un des plus grands clubs du monde, mais il évolue dans un Championnat faible. J’ai dit à Marco que s’il voulait devenir un champion, il devait changer d’air. Ce n’est pas contre le PSG, mais c’est plus facile de le faire au Bayern, au Barça ou au Real. (…) Quand il s’est aperçu que ce n’était pas possible, il a eu peur. Il craignait qu’on le bloque sans jouer. Quand il est rentré à Paris pour la reprise, ils lui ont dit : "On va prendre Neymar, on va te prolonger, mais tu jettes ton agent".»

Impuissant face au forcing du PSG auprès du milieu de terrain, l’agent s’est donc retrouvé sans munitions pour réaliser son coup. « J’étais en train de forcer pour aller à la rupture, en train de faire la guerre pour le transférer à Barcelone, mais il a reculé. Je suis parti avec une kalachnikov et, à la fin, j’ai terminé avec un pistolet à eau. » Et la double peine est tombée juste après. Comme il l’a indiqué, Di Campli s’est ensuite fait lâcher par un Verratti tout heureux de s’adjuger les services du tout puissant Mino Raiola.