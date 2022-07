Le FC Barcelone touche enfin au but dans le dossier Robert Lewandowski !

La suite après cette publicité

La fin d'une série à suspense ? L'ultime papier ? Les derniers tapotements de doigts sur un clavier pour ce dossier à rebondissement ? Oui, ou tout du moins peut-être. À en croire les dernières informations de The Athletic, confirmées quelques instants plus tard par Le Parisien, la saga Robert Lewandowski touche bel et bien à sa fin. Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du FC Barcelone, l'attaquant international polonais (132 sélections, 76 buts) devrait bien quitter la Bavière dans les prochains jours.

D'après le média britannique, l'optimisme est désormais de mise pour les dirigeants catalans. De son côté, le quotidien français va plus loin et avance que le Barça aurait finalement trouvé un accord avec son homologue du Bayern Munich pour l’attaquant polonais. Déterminé à l'idée de rejoindre le dernier deuxième de Liga et ainsi tourner la page bavaroise, l'ancien buteur du Borussia Dortmund semble donc tout proche d'obtenir gain de cause, et ce après de longues semaines de conflits ou autres sorties médiatiques fracassantes. Le transfert devrait se boucler pour environ 50 millions d’euros, une somme qui correspond aux exigences du Bayern pour son numéro 9, à qui il restait une année de contrat.

Robert Lewandowski va gagner son combat !

En froid avec le board munichois, Robert Lewandowski n'avait quant à lui jamais caché ses intentions de quitter le champion d'Allemagne en titre. De retour à l'entraînement cette semaine, le Polonais de 33 ans s'était d'ailleurs systématiquement présenté avec du retard. Symbole d'une fracture irréversible avec le Rekordmeister. En Espagne, le président du Barça Joan Laporta avait, de son côté, confirmé la tenue de négociations avec le Bayern, la formulation d’une première offre et avait remercié le joueur pour «tout ce qu’il est en train de faire pour nous rejoindre».

Après avoir prolongé Ousmane Dembélé de deux années supplémentaires, sans parler des arrivées successives de Franck Kessié (libre) en provenance de l'AC Milan, d'Andreas Christensen (libre) de Chelsea et de Raphinha (environ 60 millions d’euros), arrivé de Leeds, le Barça s'apprête donc à s'offrir une quatrième recrue estivale. Un énorme coup réalisé par les Culés, paralysés depuis plusieurs semaines par une situation économique plus que délicate. Déjà fourni d'Ansu Fati, de Ferran Torres, de Raphinha, d'Ousmane Dembélé, de Memphis Depay, de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Martin Braithwaite, le secteur offensif des Blaugranas a désormais de quoi faire trembler l'Europe entière.