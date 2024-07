La sensation Nico Williams a trouvé un accord avec un club !

Il a été un peu moins en vue contre la France, bien muselé par un Jules Koundé exceptionnel. Mais pour sa première compétition internationale avec la Roja, Nico Williams est en train de bluffer tout le monde. Excellent dans le un contre un, rapide, décisif et intelligent dans son jeu, le Basque a ébloui tout le monde, alors que les amateurs de Liga eux le connaissaient déjà bien.

La suite après cette publicité

Avant cet Euro, il était déjà très bien coté sur le marché, et ses belles prestations sous la tunique tricolore ont encore plus boosté sa valeur. Le tout, avec une clause libératoire assez abordable, puisqu’elle serait d’environ 60 millions d’euros. Un montant presque ridicule pour les gros clubs européens. Il y avait un club très chaud pour s’offrir ses services : le FC Barcelone.

À lire

JT Foot Mercato : le mercato agité de l’OM

Le Barça s’est positionné clairement

« En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert. C’est une des possibilités sur lesquelles on travaille avec Hansi Flick », confiait même Joan Laporta en début de semaine. Et comme l’indique Sport, le joueur et le club catalan ont déjà trouvé un accord. Un accord autour des détails d’un contrat - à savoir le salaire et la durée - a été trouvé, même s’ils ne sont pas dévoilés par le journal catalan.

La suite après cette publicité

Le Barça et l’écurie basque doivent désormais conclure l’opération, même s’il faudra trouver un moyen de payer cette clause libératoire d’un coup, ce qui est loin d’être si simple, malgré les déclarations de Laporta. Il faudra aussi trouver une solution pour pouvoir l’inscrire, alors que le fair-play financier de la Liga ne laisse qu’une marge de manœuvre réduite aux dirigeants catalans. Mais c’est plutôt bien parti…