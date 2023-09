Jesse Lingard va s’entraîner un mois avec Al-Ettifaq !

La colonie anglaise s’agrandit temporairement, pour le moment, à Al-Ettifaq. Alors que Steven Gerrard et Jordan Henderson ont posé leur valise en Arabie saoudite cet été, les deux anciens capitaines de Liverpool ont été rejoints ce vendredi par Jesse Lingard. L’ancienne promesse de Manchester United était libre de tout contrat suite à la fin de son bail avec Nottingham Forest.

Auteur de 19 matches et 2 buts avec les Tricky Trees l’an dernier, le milieu offensif de 30 ans cherchera, peut-être bientôt, à se relancer dans le Golfe, qu’il rejoint dans l’optique d’un deal assez peu fréquent de nos jours. En effet, comme l’indique le club basé à Dammam, il rejoindra le camp d’entraînement saoudien pour un mois avant de, sûrement, s’engager avec l’actuel quatrième de Saudi Pro League : «Avec l’accord de la direction, Al-Ettifaq a accepté la demande du joueur anglais Jesse Lingard d’intégrer les séances d’entraînement de l’équipe première, et ce pour la durée d’un mois. La décision de Lingard de choisir les Chevaliers d’Ad-Dahna pour son histoire et son prestige, pour évoluer aux côtés des stars de l’équipe et de profiter du professionnalisme du staff technique au sein du club.» Un joli coup se profile donc pour les coéquipiers de Moussa Dembélé !