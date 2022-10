Ligue 1 : en infériorité numérique, Monaco évite le pire contre Clermont

Avant le choc de cette 11ème journée entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, les Monégasques recevaient les Clermontois à Louis II. En amont de cette partie, Monaco réalisait un très bon début de championnat avec notamment cinq victoires consécutives, mais les hommes de Philippe Clement restaient sur une lourde défaite face à Trabzonspor (4-0) en Europa League, jeudi dernier. En face, Clermont arrivait au stade Louis II également avec de la confiance grâce à deux victoires consécutives contre Ajaccio (3-1) puis Auxerre (2-1). En début de rencontre, les Clermontois mettaient le pied sur le ballon grâce à un pressing haut qui gênait les Monégasques et une bonne justesse technique dans la construction qui leur permettait de garder le cuir.

Le match s'emballait à la fin de premier quart d'heure quand Mohamed Camara était expulsé par l'arbitre, M. Ruddy Buquet, pour une semelle sur le talon de Saîf-Eddine Khaoui au milieu du terrain (17e). Il s'agissait pourtant de la première faute de la rencontre pour les joueurs de Philippe Clement. Dans la foulée, Eliot Matazo remplaçait Wissam Ben Yedder et Krépin Diatta prenait la place de Takumi Minamino après seulement vingt minutes de jeu donc. Juste avant la demi-heure de jeu, Breel Embolo était trouvé dans la surface, dos au but, après une longue séquence de possession monégasque. Le Suisse résistait bien à la défense adverse et Yohann Magnin se rendait coupable d'une faute en voulant intervenir dans la zone de vérité (29e). Mory Diaw intervenait bien sur le pénalty mal tiré de l'ancien du Borussia Mönchengladbach mais le Suisse suivait bien le mouvement et pouvait pousser le ballon au fond des filets (31e, 1-0).

A 10 contre 11, une deuxième période plus délicate pour les joueurs du Rocher

Peu après l'ouverture du score monégasque, les Clermontois étaient à deux doigts d'égaliser avec une quadruple occasion mais ils manquaient de justesse dans le dernier geste. Dans un premier temps, Grejohn Kyei perdait son face à face avec Alexander Nübel. Après cela, Khaoui pouvait ensuite tenter sa chance mais le milieu de terrain trouvait le poteau puis le torse de Caio Henrique sur la ligne de but (34e). Avant la pause, les Auvergnats continuaient de pousser mais n'arrivaient pas à se montrer suffisamment dangereux pour inquiéter l'arrière-garde des joueurs de la Principauté. Khaoui déclenchait malgré tout une frappe lourde qui manquait de peu le cadre (41e). Au retour des vestiaires, les Clermontois monopolisaient encore le ballon, comme lors du dernier quart d'heure de la première période, et s'installaient peu à peu dans la moitié de terrain monégasque.

Dans la continuité de cette domination, Khaoui armait un nouveau tir vers le but adverse. Le ballon était repoussé dans l'axe par Nübel mais Komnen Andrić avait bien suivi et catapultait le cuir dans les cages monégasques (53e, 1-1). Très en jambe, le milieu de terrain auvergnat continuait en faisant la différence dans l'axe pour se présenter devant la surface mais son tir passait de peu à côté (59e). Malgré leur omniprésence dans le camp des joueurs de Philippe Clement, les coéquipiers de Yohann Magnin n'arrivaient alors plus à faire les différences suffisantes pour prendre l'avantage dans cette rencontre. Dans les derniers instants de la partie, Youssouf Fofana orientait sur la gauche du terrain pour Ismail Jakobs. Ce dernier rentrait dans la surface et armait un tir croisé qui était finalement dévié en corner par Mory Diaw (84e). Avec ce résultat, les Monégasques subissent leur premier coup d'arrêt et les deux équipes n'avancent pas au classement. Monaco reste à la 6ème place tandis que Clermont est à la 8ème place.