PSG : Fabian Ruiz en pleine confiance

Il est un peu l’invité inattendu de ces derniers mois. Après une première saison moyenne avec le Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz semblait condamné par le recrutement estival du club francilien et l’émergence de Warren Zaïre-Emery. Mais l’Espagnol de 27 ans a su convaincre le nouvel entraîneur, Luis Enrique, et semble avoir pris le dessus sur Manuel Ugarte dans l’esprit de celui-ci. Interrogé par Mundo Deportivo dans le cadre du rassemblement de la sélection espagnole, il a confié se sentir dans une excellente forme.

« Honnêtement, je me sens très bien, impatient, confiant et heureux de la confiance que le coach m’accorde au PSG. Il y a quelques mois, j’ai eu une blessure à l’épaule, mais je suis revenu, j’ai très bien récupéré et maintenant toute l’équipe est dans une très bonne dynamique, voulant faire des choses très importantes cette saison. Nous sommes en vie dans les trois compétitions, c’est ce que nous souhaitions », a-t-il assuré.