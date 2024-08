La presse anglaise s’enflamme pour la fin de mercato de Manchester United

Hier, nous vous rapportions l’exaspération de Rio Ferdinand, outré de voir son club de cœur vendre Scott McTominay, besogneux, mais courageux milieu de terrain formé à Manchester United, et acheter Manuel Ugarte en provenance du PSG. Elle est visiblement loin d’être partagée par tout le monde de l’autre côté de la Manche. Recruté pour 50 M€ + 10 M€ de bonus, l’Uruguayen est célébré dans les tabloïds anglais, toujours prompts à s’enflammer devant une recrue mancunienne.

« Peut-il être le Rodri de Manchester United », ose carrément le Daily Mail, qui n’a visiblement pas beaucoup regardé de rencontres de Ligue 1 la saison passée. « Il va libérer deux joueurs du milieu (Mainoo et Bruno Fernandes) et va aider MU à retrouver le sommet de la Premier League ». Le média fait le point sur les forces et faiblesses de l’Uruguayen de 23 ans et retient surtout le positif. À savoir, un joueur qui sait récupérer le ballon et qui a été adoubé par Marcelo Bielsa en sélection.

Mais Ugarte n’est pas le seul qui emballe la presse anglaise. La rumeur d’une possible arrivée de Raheem Sterling chez les Red Devils fait chavirer les suiveurs mancuniens. Le joueur de Chelsea garde une très belle côte en Angleterre et il est considéré comme un incroyable renfort pour MU. À tel point que le Daily Mirror titre : « Les Red Devils au pays des merveilles ! Le onze le plus fort de MU avec Ugarte et Sterling complétant un mercato estival parfait ».

Le tabloïd anglais est même allé plus loin en composant ce fameux 11 parfait pour Manchester United : Onana dans les buts, une charnière Lisandro Martinez-De Ligt, Shaw à gauche, Dalot à droite, un double pivot Mainoo-Ugarte, Bruno Fernandes en 10, Garnacho à gauche, Sterling à droite et Zirkzee en pointe. Pas ridicule certes, mais encore loin de rivaliser avec l’effectif pléthorique de Manchester City. Club le plus commenté par la presse anglaise, Manchester United génère toujours autant d’espoirs.