Ligue 1 : vers une chute des abonnements ?

Sauf retournement de situation qui satisferait pleinement Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, la Ligue 1 fera son grand retour le 23 août prochain dans le cadre de l'exercice 2020-2021. Si la tendance est au huis clos, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a laissé entendre qu'une petite partie du public pourrait être présente dans les stades dès le mois de juillet pour des matches amicaux. Un retour à la normale n'est toutefois pas prévu de si tôt. Une situation dont vont forcément pâtir les clubs.

Selon le dernier sondage Odoxa réalisé pour RTL et Groupama, 73% des Français n'ont pas d'abonnement et n'ont pas l'intention de s'en procurer un la saison prochaine. Seulement 17% d'entre eux (et 22% des amateurs de sport) envisagent même de maintenir leurs abonnements en raison de la pandémie de coronavirus. Le sondage précise également que 53% des 1005 Français âgés de 18 ans et plus interrogés préfèrent attendre que les supporters puissent revenir dans les stades encourager leurs équipes même avec une limitation à 5000 personnes, plutôt que de voir leur sport reprendre à huis clos.