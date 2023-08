PSG : Neymar et Verratti ne rejoindront pas le loft

La suite après cette publicité

Samedi, le Paris Saint-Germain s’apprête à remettre son titre en jeu face à Lorient à l’occasion de la reprise de la Ligue 1. Pour cette rencontre face aux Merlus, cinq joueurs ne devraient pas figurer sur la feuille de match, parmi eux figurent Neymar et Marco Verratti. En effet, l’entraîneur Luis Enrique et Luis Campos (conseiller football) ont informé les deux Parisiens qu’ils ne comptaient pas sur eux pour la saison à venir.

De plus, Neymar et Verratti, déjà absents lors des deux dernières séances collectives, n’ont pas participé au média day, journée consacrée à la prise de photos officielles pour la Ligue de football professionnel (LFP). Devenus indésirables, les deux joueurs cités risquent-ils de rejoindre les lofteurs et Kylian Mbappé ? Pas si sûr à en croire les informations rapportées par Le Parisien qui écrit que « dans l’entourage du Brésilien, on nous assurait ce mercredi avec fermeté que le numéro 10 parisien "resterait là où il est", comprenez dans le groupe d’entraînement de Luis Enrique ». En ce qui concerne l’Italien, le quotidien régional ajoute que ses représentants « n’ont pas souhaité faire de commentaires pour le moment » mais un départ dans les prochains jours semble probable. Une chose est sûre, Luis Enrique entamera sa saison face aux Merlus avec un effectif réduit.