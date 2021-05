Liga : le Real Madrid remplit sa mission à Grenade et reprend la deuxième place

Profiter du faux pas du FC Barcelone pour prendre la deuxième place et se rapprocher de l'Atlético de Madrid. Telle était la mission du Real Madrid ce jeudi soir en déplacement à l'Estadio Nuevo Los Cármenes de Grenade. Troisième avec 75 points, la Casa Blanca avait en effet l'occasion de doubler le Barça pour revenir à deux points de son voisin, leader. En face, les Rojiblancos n'avaient plus rien à jouer après la victoire de Villarreal un peu plus tôt dans la soirée. Avec plein d'absents en défense, Zinedine Zidane alignait notamment les jeunes Marvin et Gutierrez. Diego Martínez titularisait Foulquier à droite de la défense et Gonalons dans l'entrejeu.

Même si les Merengues avaient le ballon en début de rencontre, les locaux ne se laissaient pas faire et le match se transformait en petite bataille dans l'entrejeu. La première opportunité, pas cadrée, était pour Rodrygo (9e) tandis que Benzema tentait aussi sa chance et tombait sur Rui Silva (14e). Les joueurs de Zinedine Zidane insistaient et l'ouverture du score arrivait. Sur un bon service de Gutierrez dans la surface, Modric, dans un angle fermé, envoyait le ballon au fond des filets d'une frappe du gauche entre les jambes du portier adverse (17e, 0-1). Boostés par ce but, les visiteurs poussaient pour le break mais Marvin manquait le cadre (27e). Avant de trouver une nouvelle fois la faille.

Après un contre mal négocié par Vinicius (45e), Rodrygo rentrait dans la surface sur l'action suivante et doublait la mise d'un frappe croisée à ras de terre (45e+1, 0-2). Un but inscrit au meilleur moment par le Real Madrid, qui menait 2-0 à la mi-temps. Mais après la pause, le club madrilène gardait les mêmes intentions avec des occasions de Valverde (46e) et Vinicius (58e). Cependant, Grenade réagissait avec une grosse opportunité pour Suarez qui manquait le cuir (66e). Mais les locaux étaient récompensés avec un but de Molina, qui suivait bien après une frappe sortie par Courtois (71e, 1-2). De quoi redonner espoir aux Rojiblancos ? Certainement, mais les Merengues reprenaient vite leurs esprits.

Après un bon travail sur la gauche, Hazard, entré en jeu en seconde période, trouvait parfaitement Odriozola au point de penalty qui redonnait deux buts d'avance au Real Madrid (75e, 1-3). Et Grenade s'écroulait. Sur une ouverture, Rui Silva sortait bien trop loin de son but et se manquait pour le plus grand plaisir de Benzema, qui envoyait le ballon dans le but vide de loin (76e, 1-4). Derrière, les Merengues géraient et s'imposaient sur le score de 4-1. Avec cette victoire, la 23e de la saison en Liga, la Casa Blanca prenait la deuxième place et revenait à deux points de l'Atlético de Madrid. De son côté, Grenade restait au dixième rang.

