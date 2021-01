Benoît Cauet nouveau coach de La Berrichonne de Châteauroux

Une semaine après avoir annoncé un futur changement de propriétaire et l'arrivée très probable du prince Abdullah bin Mosaad, propriétaire du club de Sheffield United en Premier League, la Berrichonne de Chateauroux vient de nommer un nouvel entraineur. Benoît Cauet, l’actuel coach de Concarneau, 6ème de National, vient remplacer Olivier Saragaglia, entraîneur de l'équipe première depuis l'éviction de Nicolas Usaï début décembre. Il sera accompagné de Franck Mantaux, son adjoint, et de Rodolphe Roche, le nouvel entraîneur des gardiens.

Benoît Cauet a signé un contrat qui le lie au club jusqu’à la fin de saison, avec une saison supplémentaire en option en cas de maintien. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’Inter Milan tentera d’empêcher la descente en National de La Berrichonne. Actuellement 20ème et dernier de Ligue 2, le club comptabilise 13 points après 17 journées, et reste à 1 point de Nancy, premier non-relégable.