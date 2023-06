EdF : Didier Deschamps dresse le bilan de la saison

Des vacances bien méritées. Après deux victoires face à Gibraltar (3-0) vendredi et la Grèce (1-0) ce lundi, les joueurs de l’équipe de France ont mis un terme à une saison éprouvante tant en club qu’en sélection. Certains joueurs, qui ont joué plus de 50 rencontres cette saison, vont donc pouvoir enfin souffler avant de repartir sur une édition 2023-2024 qui s’annonce également chargée.

Interrogé sur cette année qui s’est avérée fatigante, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a dressé un bilan enrichissant des performances de son équipe : «La saison sportive, au mois de novembre et de décembre, il y a eu ce qui se fait de plus beau dans le football. Une Coupe du Monde. Je ne vis pas avec des regrets mais quand on passe si près, voilà, à un pied du gardien argentin mais ce n’est pas négatif, il y a un renouvellement qui a été fait, que j’avais initié, ça nous avait coûté très cher en Ligue des Nations mais ça a permis à des joueurs de prendre de l’expérience.» A voir de quoi sera faite la prochaine saison pour l’EDF.

