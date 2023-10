OM : Medhi Benatia, le choix fort de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

À 36 ans, de nombreuses stars du football écument encore les pelouses du Big 5 européen, de MLS ou encore d’Arabie Saoudite ou du Qatar. Pour d’autres, la transition logique est d’épouser une carrière de consultant ou d’intégrer le staff de l’une de ces anciennes équipes. Medhi Benatia, qui a raccroché les crampons à 34 ans, a choisi une trajectoire bien différente. S’il a été brièvement consultant pendant le Mondial 2022 au Qatar, l’ancien international marocain formé à l’OM et passé notamment par la Roma, le Bayern Munich et Juventus Turin a rapidement ciblé le rôle de conseiller sportif. Une évolution limpide pour un joueur qui a su tisser un réseau énorme tout au long de sa carrière.

En quelques mois, il a réussi parfaitement à faire la bascule entre joueur et conseiller sportif et a permis notamment le transfert de plusieurs joueurs ces derniers mois, dont Azzedine Ounahi à l’OM. Parfaitement polyglotte (il parle couramment anglais, français et italien) du fait de ses nombreuses expériences à l’étranger, Benatia gère également les intérêts du prometteur Enzo Millot (milieu de terrain formé à l’AS Monaco et qui effectue une excellente saison à Stuttgart). Joueur déjà, Benatia était doté d’un leadership naturel et avait la capacité de fédérer autour de lui. Des qualités qui lui ont naturellement permis de percer dans le milieu très feutré des agents.

À lire

JT Foot Mercato : l’OM lance son grand ménage

Medhi Benatia, l’homme de la situation

Pablo Longoria, véritable spécialiste du mercato et qui a eu l’occasion de traiter avec lui ponctuellement sur différents dossiers, a rapidement vu dans l’ancien roc défensif de 36 ans l’âme d’un futur dirigeant. Une trajectoire qui n’étonne d’ailleurs pas Walter Sabatini, ancien directeur sportif de l’AS Roma : «c’était un grand joueur et déjà un leader. Ce n’est pas étonnant de le voir accéder à ce type de fonction», nous a-t-il confié avant d’ajouter : «est-ce qu’il est prêt pour assumer de telles responsabilités ? Oui absolument». Même son de cloche du côté du président de Watford Dino Pozzo qui ne tarit pas d’éloges sur Benatia : «Medhi est un gars très intelligent, avec suffisamment d’expérience pour bien gérer ce poste. Le métier est difficile, mais Medhi a toutes les qualités pour réussir». Il faut dire que le natif de Courcouronnes dispose de nombreux atouts qui plaident en sa faveur et qui pourraient apporter un vrai plus au club olympien. S’il n’a jamais vraiment eu sa chance dans son club formateur de l’OM, celui qui a fait ses classes avec Samir Nasri au centre de formation de l’OM avait dû s’exiler à Clermont avant de faire décoller sa carrière à l’Udinese.

La suite après cette publicité

Autant dire qu’il connaît parfaitement l’environnement si particulier de l’Olympique de Marseille, de la relation avec les supporters, de la pression inhérente à ce club mythique du football français : « pour jouer à Marseille, il en faut dans le pantalon. Il y a des grosses attentes », nous avait-il assuré, avant de parler de la difficulté de l’OM à sortir des pépites de son centre de formation. Il nous l’avait d’ailleurs confié récemment dans une interview : « je voudrais bien que l’OM s’inspire de l’OL pour pousser les joueurs de son centre. Lyon l’a fait avec Aouar, Lukeba, Lopes, Cherki ou Caqueret ou avant avec Benzema et Ben Arfa. C’est beau et je pense que c’est ce qu’il faudrait à Marseille ».

Medhi Benatia, le bon choix pour l'OM ? OUI NON

Un profil qui colle aux besoins de Pablo Longoria et à ceux de l’OM

Autant dire que ce type de déclarations ne pourra être qu’apprécié chez les supporters marseillais. Ces derniers ne pourront s’empêcher à juste titre de dresser un parallèle avec un ancien illustre dirigeant de l’OM, qui, bien que n’ayant jamais été footballeur professionnel, avait marqué les esprits lors de son passage sur la Canebière en étant agent de joueur avant d’en devenir le président, un certain Pape Diouf.

La suite après cette publicité

Medhi Benatia, qui a une ascension fulgurante et quasiment jamais vue en France (joueur puis conseiller sportif influent puis potentiellement à la direction d’un grand club français en moins de 2 ans), trouvera-t-il sa place aux côtés de Pablo Longoria s’il vient à relever le défi comme lui demande le président marseillais ? L’avenir nous le dira. Mais le vécu d’ancien joueur de l’ancien international marocain, associé à sa parfaite connaissance du milieu marseillais, à ses nombreuses connexions dans toute l’Europe, et à son leadership naturel en fait un candidat idéal pour le président de l’OM, sacrément chahuté ces dernières semaines…