Serie A : l'Inter arrache le nul dans les dernières secondes face au Torino

Pour la 29eme journée de Serie A, l'Inter se déplaçait sur la pelouse du Torino pour un match à très fort enjeu. Avec la victoire du Milan et de Naples ce week-end, les Nerrazzuri étaient dans l'obligation de s'imposer pour récoler à la première place et ne pas voir le Milan prendre de l'avance en tête du classement. Mais l'Inter a été surpris par une belle équipe du Torino qui ouvrait d'ailleurs le score rapidement grâce à Bremer (12e).

La suite après cette publicité

Un but qui assommait les coéquipiers d'Edin Dzeko qui semblaient bien loin de leur niveau habituel. Le match aurait d'ailleurs pu basculer encore plus après un penalty oublié sur Andrea Bellotti. Mais cela permettait à l'Inter de rester encore en vie dans cette rencontre jusqu'à la fin. Le manque de précision dans le dernier geste ne permettait pas aux hommes de Simone Inzaghi de revenir dans la partie. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Car dans les dernières secondes, Alexis Sanchez arrachait l'égalisation. L'Inter prend un point mais perd de précieux points dans la course au titre.