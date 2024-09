Al Nassr annonce l’arrivée de Mohamed Simakan

Le mercato est d’ores et déjà fini en Europe, mais l’Arabie saoudite avait jusqu’au 2 septembre pour finaliser certains dossiers. Et c’était notamment le cas d’Al Nassr, la formation de Cristiano Ronaldo, moins en vogue que ses concurrents Al-Hilal ou Al-Ittihad cet été. Mais la formation de Riyad vient enfin d’enrôler sa nouvelle star de l’été en la personne de Mohamed Simakan. Le défenseur central de 24 ans, passé par Strasbourg, puis à Leipzig, vient de s’y engager ce lundi.

La suite après cette publicité

Comme nous l’avions annoncé vers la fin du mois d’août, la formation d’Al Nassr avait trouvé un accord avec Leipzig pour le transfert du défenseur de 24 ans. Le club entraîné par Luís Castro était tombée d’accord et a déboursé plus de 45 millions d’euros dans cette opération pour le recruter. Par la suite, l’ex-Alsacien s’était entendu avec le club saoudien pour un contrat de 5 ans et devrait percevoir un salaire autour des 10 millions d’euros par an.

À lire

Al-Ittihad s’offre un joueur d’Al-Nassr

Un transfert à 45 millions d’euros

Sur ses réseaux sociaux, Al Nassr a confirmé cette transaction en publiant une vidéo de l’arrivée officielle du joueur français, dans laquelle il a livré ses premiers mots. «Chers fans d’Al Nassr, je suis chez vous. "Mo" est maintenant l’un d’entre vous», a lâché Mohamed Simakan pour ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs.

La suite après cette publicité

Arrivé en 2021 au RB Leipzig, contre un montant d’environ 17 millions d’euros envers son club formateur de Strasbourg, le défenseur de 24 ans a disputé trois saisons pleines avec la formation allemande, pour un total de 122 rencontres jouées (8 buts et 11 passes décisives). Ciblé par des clubs de Premier League et par le FC Barcelone récemment, il a finalement fait le choix de quitter l’Europe et de s’installer en Arabie saoudite pour les cinq prochaines saisons.