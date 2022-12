PSG : Ilyes Housni, la dernière pépite franco-marocaine en attaque

La suite après cette publicité

Le grand public ne le connaît pas encore, pourtant il confirme depuis plus d’un an qu’il fait partie des joueurs les plus talentueux de sa génération. Du haut de ses 17 ans, le jeune attaquant Ilyes Housni brille dans l’équipe de jeunes du PSG. Cet automne, il a profité de la trêve réservée à la Coupe du Monde pour se montrer avec le groupe professionnel. Convoqué par Christophe Galtier pour les matches amicaux face au Paris FC et à Quevilly Rouen, Ilyes Housni s’est illustré en inscrivant un doublé lors du second match. De quoi se faire un peu plus connaître même s’il est déjà bien connu des suiveurs des jeunes du PSG ou de la Youth League.

Car cette saison, l’attaquant franco-marocain brille et beaucoup lui prédisent un avenir radieux. En 6 petits matches de la compétition européenne réservée aux moins de 19 ans, le natif de Créteil a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives. Des chiffres impressionnants, dans la continuité de son début de saison XXL avec l’équipe des U19. Depuis le début de saison, il a inscrit 19 réalisations en 17 matches de championnat. « Je suis content et fier. C’est le fruit de mon travail, de mes entraînements tous les jours. Je me donne à fond et ça paye. Mais c’est loin d’être fini. Mon objectif, c’est de continuer à marquer et d’aider l’équipe à gagner. Je ne veux pas m’arrêter là. Je dois me fixer cet objectif à chaque match », expliquait-il récemment pour le site du PSG.

Il a déjà joué pour le Maroc et la France

Et ses performances ne passent évidemment pas inaperçues auprès du club de la capitale. Depuis plusieurs mois, la direction parisienne négocie avec le joueur pour un premier contrat professionnel. Mais le joueur est aussi observé par l’équipe de France… et la fédération marocaine. À 17 ans, Ilyes Housni est forcément convoité surtout vu son talent. Il avait d’ailleurs commencé sa carrière internationale du côté du Maroc avec qui il a joué dans la catégorie U17 lors d’un rassemblement avant de rejoindre l’équipe de France par la suite dans les catégories U17 puis U18, avec qui il a participé au tournoi de Limoges (défaite en finale face à la Pologne). Si pour l’instant, l’attaquant de 17 ans n’a pas encore tranché, nul doute qu’il devrait continuer à être très convoité à l’avenir surtout s’il continue de performer autant. Et avec un Maroc qui rayonne désormais à l’international, la bataille sera rude…

Mais pour le moment, c’est bien Zoumana Camara, coach des U19, qui profite de son talent chaque week-end. « Il est très important. Il m’a fait confiance et ça a vraiment été la clé pour moi. Il m’a beaucoup aidé à progresser, il m’a poussé. Il me donne énormément de conseil, et quand je les applique, ça marche. Il a su être patient avec moi, quand j’ai eu besoin de temps pour comprendre ce qu’il attendait de moi. Mais il a su rester confiant, et j’essaye de lui rendre », confiait d’ailleurs Ilyes Housni sur son entraîneur. De son côté, Camara décrivait parfaitement son joueur après un succès face à la Juventus (il avait inscrit un doublé) : « il est toujours à la limite du hors-jeu, c’est un poison pour les défenseurs ! C’est exactement ça ». Ce poison, le PSG a la chance de l’avoir dans ses rangs. Et s’il continue sur sa lancée, il pourra rapidement pointer le bout de son nez plus régulièrement dans le groupe professionnel. Reste maintenant à savoir si Paris arrivera à l’exploiter au maximum puisqu’on connaît les difficultés du club de la capitale à développer ses pépites.