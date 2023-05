Barça : rencontre au somment entre Jorge Mendes et le père d’Ansu Fati

La suite après cette publicité

Alors que le FC Barcelone s’attend à un mercato estival mouvementé, les dirigeants du club catalan s’activent déjà en coulisses pour préparer au mieux la prochaine saison. Outre le dossier Lionel Messi, les cas de plusieurs jeunes joueurs sont encore en suspens. C’est notamment le cas d’Ansu Fati. L’ailier barcelonais, qui est souvent annoncé sur le départ, doit faire un point sur son avenir avec son agent, Jorge Mendes. Et ça tombe bien, l’homme d’affaires portugais est déjà arrivé à Barcelone ce mardi matin pour discuter de différents sujets avec les footballeurs qu’il représente, dont l’Espagnol donc, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de Mundo Deportivo. L’attaquant espagnol, qui a un contrat jusqu’en 2027 avec le FC Barcelone, est l’un des joueurs de l’équipe première que le club catalan n’exclut pas de mettre sur le marché des transferts en vue du prochain mercato. Dans ce contexte, le média espagnol rapporte que Jorge Mendes et le père d’Ansu, Bori Fati, se sont rencontrés ce mardi après-midi dans un hôtel barcelonais du quartier de Sants.

Lors de cette réunion, l’agent portugais se serait notamment attardé sur la façon dont le jeune ailier envisage son avenir mais aussi des plans du Barça pour lui, après que le représentant du joueur ait rencontré Joan Laporta au Portugal il y a quelques semaines de cela. «Je suis ici pour parler à la famille d’Ansu Fati. C’est un joueur de haut niveau, c’est un phénomène… nous avons tous vu ses capacités avant sa blessure. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer», a expliqué à son arrivée à Barcelone Jorge Mendes, dans des images capturées par de nombreux médias présents sur place. En tout cas, Ansu Fati n’a pas l’intention de quitter le Barça, comme il l’avait lui-même assuré lors d’un événement organisé le 20 février dernier. «J’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère que ce sera plus. Et j’espère être ici pendant de nombreuses années», avait-il notamment déclaré. Affaire à suivre donc…

À lire

Le Barça trouve enfin la solution contre Osasuna grâce à Alba !