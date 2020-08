Ligue des Champions : voici votre onze pour Atalanta-PSG

La suite après cette publicité

L'événement majeur approche. Le Paris SG joue son quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, au Estadio da Luz, à Lisbonne. Un rendez-vous crucial dans la saison parisienne. Privé de son maître à jouer Marco Verratti et de son latéral gauche Layvin Kurzawa ainsi que d'Angel Di Maria, suspendu, Thomas Tuchel doit également composer avec la gestion du retour de blessure de Kylian Mbappé, touché à la cheville contre l'AS Saint-Étienne, en finale de Coupe de France (1-0).

Nous vous avons proposé ce lundi de vous glisser dans la peau du technicien allemand à l'heure de coucher les onze titulaires sur la feuille de match. Et vous avez plébiscité le 4-3-3. Le 4-4-2 a été choisi à trois reprises, tandis que le 4-2-4, le 4-2-3-1 et le 3-5-2 n'ont été cités qu'une seule fois. Sans surprise, vous avez tous choisi Keylor Navas pour défendre les cages parisiennes. Le Costaricain est le seul, avec Neymar, à figurer dans tous les votes récoltés.

Paredes plutôt que Herrera

En défense, vous préférez assez largement Thilo Kehrer à Colin Dagba. Votre charnière centrale se compose de Thiago Silva, capitaine en fin de contrat à l'issue de la compétition, et Presnel Kimpembe. Pour le couloir gauche, c'est Juan Bernat, qui n'a que soixante-deux minutes dans les jambes depuis le début de la préparation (face à Sochaux, 1-0), qui démarrera dans votre onze. À noter qu'Abdou Diallo et Thimothée Pembélé ont également récolté une voix chacun.

Dans le cœur du jeu, pas de débat. Vous avez décidé de titulariser Marquinhos au poste de sentinelle. Pour accompagner le Brésilien, Idrissa Gueye et Leandro Paredes ont votre préférence. Ander Herrera a néanmoins été choisi à plusieurs reprises, tout comme Julian Draxler. Enfin, devant, c'est le trio Pablo Sarabia-Mauro Icardi-Neymar que vous avez choisi d'aligner. Eric-Maxim Choupo-Moting, deux votes, et Arnaud Kalimuendo, une voix, se contentent des miettes. On verra mercredi si TT partage votre opinion. Merci encore pour votre participation toujours plus nombreuse.