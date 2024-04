C’est la guerre entre Nasser Al-Khelaïfi et le FC Barcelone !

Entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, c’est une grande histoire. Sur le rectangle vert, les deux formations se sont souvent affrontées. On se souvient de la mythique remontada sur le score de 6-1 en mars 2017. Sur le terrain du mercato, le transfert de Neymar Jr et sa fameuse clause de 222 millions d’euros la même année a fait jaser. Tout comme le départ libre de la légende Lionel Messi chez les pensionnaires du Parc des Princes en 2021. Même chose l’été dernier quand les Franciliens ont profité de la clause attractive d’Ousmane Dembélé pour le recruter.

Des tensions qui remontent

Récemment, les Parisiens ont encore décidé de faire un nouveau coup dans le dos des Culés puisqu’ils étaient, selon la presse espagnole, disposés à mettre 200 millions d’euros sur la table pour s’offrir Lamine Yamal. Une information cependant démentie par le club parisien. Le nom du jeune Pau Cubarsi a aussi été cité dans la capitale française, tout comme celui de Frenkie de Jong. Ce qui n’est pas forcément très bien vu chez les Blaugranas, qui savent très bien que le PSG ne s’interdit rien. Surtout pas de piller un club ennemi. Quand John Obi Mikel a donc tiré les boules Paris et Barcelone lors du tirage au sort des 1/4 de finale de la Ligue des Champions, tous ces souvenirs et bien d’autres sont remontés à la surface.

L’inimitié entre les deux clubs aussi. Catalunya Radio et Sport évoquent notamment les relations très tendues entre les deux présidents, Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta. En 2021, le boss du Barça n’a pas apprécié l’attitude de son homologue parisien lorsque le club français avait battu les Culés au Camp Nou sur le score de 4 à 1. En tribunes, NAK avait explosé de joie. Un comportement jugé déplacé et peu fair-play en Espagne. Lors du match retour au Parc des Princes le 10 mars 2021 (1-1), la rencontre entre Laporta et Al-Khelaïfi ne s’était pas bien passée du tout.

Des relations glaciales entre NAK et Laporta

Le boss parisien a aussi plusieurs griefs contre le président du FCB. Selon Catalunya Radio, il n’a jamais digéré le fait que l’écurie catalane lâche son sponsor Qatar Airways pour signer avec Rakuten. Ce qui est mal passé au Qatar et chez NAK. De plus, le président du PSG, qui est aussi président de l’ECA, n’apprécie pas du tout le fait que les Barcelonais poussent encore et toujours pour la fameuse Super Ligue. Un projet qu’il rejette totalement. Les retrouvailles entre les deux dirigeants promettent d’être tendues la semaine prochaine.

D’ailleurs, beaucoup s’attendent à ce que le déjeuner entre NAK et Laporta ne soit pas vraiment une partie de plaisir. D’autant que le média espagnol explique que l’un des deux a tenté de faire un pas vers l’autre ces derniers jours en envoyant un message à l’autre. Sauf que le destinataire de ce message n’a jamais répondu et a laissé un "vu" à l’autre dirigeant. De quoi amplifier le malaise existant. En plus de s’affronter sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG et le Barça vont aussi jouer un match en coulisses…