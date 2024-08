Pourquoi l’Atlético de Madrid peut s’offrir un mercato colossal à plus de 200 M€

Si le Real Madrid n’a pas forcément besoin de se renforcer et vit un mercato tranquille après les arrivées de Mbappé et Endrick, pendant que le Barça rame clairement, l’Atlético de Madrid carbure. Les Colchoneros ont frappé fort en recrutant Robin Le Normand et Alexander Sorloth, deux valeurs sûres de la Liga, pour un peu plus de 30 millions d’euros chacun. Les Madrilènes vont aussi réaliser le gros transfert de l’été en s’offrant Julian Alvarez, l’accord avec Manchester City étant total pour un transfert pouvant atteindre les 95 millions d’euros. En plus de ça, Conor Gallagher devrait aussi devenir Rojiblanco ces prochains jours pour 40 millions d’euros, et un autre défenseur central est attendu. Aymeric Laporte ferait partie des premières options étudiées par les dirigeants. L’espoir espagnol Javi Guerra (Valence), pour qui un accord avait été trouvé pour 25 millions d’euros, ne devrait lui pas venir finalement.

Un mercato XXL qui va largement dépasser les 200 millions d’euros. Surprenant à première vue, puisque les Madrilènes n’ont pas fait de grosses ventes cet été, tout comme ils ont été assez prudents ces dernières saisons, avec des bilans dépenses/revenus largement positifs. Même le transfert colossal de João Félix en 2019 avait été financé par la vente de Griezmann pour un montant similaire. Cet été, les Madrilènes n’ont récupéré que 20 millions d’euros en vendant Çağlar Söyüncü et Alvaro Morata. D’où sort donc cet argent ? Surtout à une époque où le fair-play financier de la Liga tient les clubs espagnols en laisse et les empêche de faire des folies…

L’Atlético a du cash à disposition

D’abord, il faut souligner que même s’il n’y a pas eu de grosses entrées d’argent, il y a eu de belles économies sur le plan salarial. Comme l’indique Relevo, le nouveau directeur général du club Carlos Bucero a fait de gros travaux pour libérer de la masse salariale. Des joueurs avec des émoluments importants comme Morata, Stefan Savic, Mario Hermoso, Saúl ou Memphis Depay sont partis. La saison dernière, l’Atlético avait aussi fait quelques économies, vendant Matheus Cunha pour 60 millions d’euros aux Wolves, et n’avait pas utilisé tout cet argent, terminant la saison dernière avec une balance mercato positive de 50 millions d’euros. Il y avait donc déjà une petite enveloppe disponible. Les Colchoneros budgètent aussi quelques autres ventes cet été, comme celle de Samu Omorodion qui devrait filer à Chelsea pour 40 millions d’euros, alors que João Félix devrait aussi faire entrer un peu d’argent.

Mais ce n’est pas tout. En plus des revenus habituels liés aux droits TV ou à la participation en Ligue des Champions, plusieurs manœuvres en interne expliquent ce nouveau pouvoir d’achat. Récemment, le club a réalisé une augmentation de capital de 70 millions d’euros, permettant aux actionnaires d’investir plus d’argent. De nouveaux contrats ont été signés avec des partenaires comme Riyad Air, Civitas ou Google, comme explique toujours Relevo, faisant entre du cash dans les comptes du club. Enfin, le club sait qu’il va recevoir un montant situé entre 35 et 50 millions d’euros pour sa participation au Mondial des Clubs, nouvelle compétition de la FIFA, ce qui lui permet aussi de se projeter en sachant que de nouveaux chèques entreront en cours de saison. Agacés et très critiques envers leur direction ces derniers temps, les fans colchoneros sont gâtés cet été !