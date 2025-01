Ligue des Champions : Man City s’est fait peur, Aston Villa dans le top 8 !

Du suspense à tous les étages pour cette 8e et dernière journée de Ligue des Champions. Pour les clubs français, la mission était de parvenir à tous se qualifier, à la plus haute place possible. Chose faite pour le PSG et le LOSC, pendant que l’AS Monaco et Brest se sont logiquement inclinés contre l’Inter Milan et le Real Madrid. Pour atteindre le Top 8, la marche était haute, d’autant que peu de clubs ont flanché. L’AC Milan s’est loupé à Zagreb avec une première période cauchemardesque, avec un but rapidement encaissé et l’expulsion de Musah. Pulisic a remis de l’ordre en égalisant, mais Pjaca a redonné l’avantage à Zagreb.

Le FC Barcelone livrait de son côté une bataille de haut de tableau face à l’Atalanta. Et les Blaugrana ont dû attendre le début de deuxième période pour trouver l’ouverture, grâce à Yamal. L’Atalanta a répliqué avec un beau but d’Ederson, avant qu’Araujo, d’une tête sur corner, redonne l’avantage au Barça. Le match devenait fou avec l’égalisation de Pasalic. Cela empêchait le Barça de chiper la première place du classement, alors que dans le même temps, Liverpool, qui avait beaucoup fait tourner son effectif, a connu sa première défaite en Ligue des Champions sur la pelouse du PSV Eindhoven.

Manchester City a tremblé

Aston Villa s’est imposé à domicile face au Celtic Glasgow et a arraché sa place dans le top 8, comme le LOSC. Un exploit rendu possible donc grâce aux chutes de l’Atalanta et de l’AC Milan, alors que la Juventus s’est elle inclinée à domicile contre le Benfica. Une sale soirée pour le football italien, hormis l’Inter.

L’autre point très chaud se trouvait à Manchester City, qui devait battre Bruges à domicile pour espérer se qualifier pour les barrages. Et le match a viré au cauchemar pour les Citizens, qui ont encaissé un but en contre en fin de première période, signé Onyedika. Ils devaient alors marquer deux buts pour se qualifier, et cela a été chose faite avec Kovacic puis un CSC d’Ordonez sur un débordement de Gvardiol. Et Guardiola pouvait souffler enfin avec le but du break signé Savinho. Man City n’est pas passé loin de l’élimination.

Le classement final de la Ligue des Champions

Tous les résultats de la soirée