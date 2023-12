Lens-Séville : les Sévillans crient déjà au scandale !

« Je vais interdire aux supporters de Séville de venir à Lens ». Par ces quelques mots prononcés dans un entretien au média Brut, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a très vite suscité de grosses réactions sur les réseaux sociaux. Tout d’abord, des fans de foot en général, puis, forcément, de ceux de Séville une fois que l’information a circulé et a traversé la frontière.

Il faut d’ailleurs souligner que les supporters lensois se sont rangés du côté de leurs homologues andalous, et les Red Tigers, groupe de supporters lensois, ont même publié un communiqué allant dans ce sens. « Nous ferons donc en sorte d’accueillir les supporters de Séville quitte à laisser nos places pour les faire rentrer dans nos tribunes », pouvait-on y lire. En Espagne, forcément, les réactions sont très fortes, à commencer par celle du club, évoquant des « mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées ».

Les Sévillans sont choqués

Comme l’explique Relevo, le club andalou travaille avec le gouvernement espagnol pour lever cette interdiction de déplacement et permettre à ses supporters d’assister au match. Il faut dire que cette interdiction, qui n’aurait pas encore été notifiée à Séville officiellement, intervient à seulement deux jours de la rencontre, alors que les supporters sévillans avaient logiquement déjà organisé et payé leur voyage. Il faut aussi souligner que ce duel est ô combien décisif pour les deux équipes en vue de cette qualification pour l’Europa League.

Sur les réseaux sociaux, les supporters sévillans ont logiquement tenu à afficher leur mécontentement. Le groupe Biris Norte a par exemple publié un communiqué. « Le plus important, c’est de dénoncer ce mépris pour les supporters qui sont déjà en France ou qui vont y voyager. Des supporters qui ont réservé leurs vols, leurs hôtels ou leurs billets, puisque l’organisation d’un déplacement européen ne s’improvise pas et ils ne doivent pas être punis par quelque chose qui n’a pas été communiqué correctement et qui n’a aucune justification », peut-on y lire. Une nouvelle polémique concernant le traitement des supporters en France donc. Une de plus…