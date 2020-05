Serie A : le championnat devra se terminer au plus tard le 20 août

Bonne nouvelle pour le football italien. Alors que la saison est toujours suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé que la Serie A devra se terminer le 20 août au plus tard comme le fait savoir La Gazzetta dello Sport. Idem pour la Serie B et C. Un délai qui permettra ainsi aux formations transalpines de ne pas surcharger leur calendrier à la reprise, alors qu'il reste encore douze journées à disputer.

Les équipes de Serie A s'entraînent pour l'heure individuellement. La reprise de l'entraînement collectif, qui devait avoir lieu ce lundi, a été repoussée, avant d'être finalement autorisée. Pour rappel, aucune date de reprise de la compétition n'a encore été décidée. On pourrait en savoir plus le 28 mai. Le gouvernement italien se réunira ce jour-là avec plusieurs responsables de la FIGC et de la Serie A pour prendre une décision sur la suite de la saison.