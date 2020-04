Arsenal : Dani Ceballos fait l'éloge de Quique Setién

Prêté à Arsenal pour la saison par le Real Madrid, Dani Ceballos risque de revenir en Espagne cet été. Mais avant de s'engager définitivement en faveur de la Casa Blanca, le milieu de terrain espagnol évoluait au Betis Séville, son club formateur. Et l'été de son départ, la formation andalouse avait recruté un certain Quique Setién comme entraîneur, qui est aujourd'hui en poste au FC Barcelone. Interrogé par DAZN España, le joueur de 23 ans a donc donné son avis sur l'actuel technicien du Barça, qu'il n'a fait que croiser.

«Je n'ai pas eu la chance de pouvoir m'entraîner (avec lui). La philosophie de Setien me semble spectaculaire et je pense qu'en ce moment, il est dans un club où il peut réussir grâce à ses idées. (...) J'ai de nombreuses années devant moi. Peut-être qu'un jour, nous pourrons nous croiser», a déclaré Dani Ceballos dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Le natif d'Utrera semble donc sous le charme du coach de 61 ans, et ce sans avoir évolué sous ses ordres.