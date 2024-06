Euro 2024 : l’Espagne s’agenouille déjà devant la France et Kylian Mbappé

L’Espagne n’a pas forcément de grandes attentes pour cet Euro. Avec une équipe très jeune, la Roja ne fait pas partie des grands favoris de la compétition, et les Espagnols espèrent surtout voir leurs jeunes joueurs comme Nico Williams ou Lamine Yamal prendre de l’expérience et laisser des traces de leur talent. Chez nos voisins, en plus des aventures de la bande de Pedri et Dani Olmo, on suivra aussi de très près l’Equipe de France. Et forcément, les prestations de Kylian Mbappé seront passées au crible.

Celui qui est encore joueur du PSG jusqu’à la fin du mois sera même peut-être la principale attraction de cet Euro pour les fans du Real Madrid, qui vont donc avoir un avant-goût de tout ce que peut offrir le Bondynois à leur club. La star de la France est clairement attendue au tournant. Il faut dire qu’en Espagne, les Bleus sont clairement vus comme les grands favoris de la compétition. « Mbappé contre l’Europe », titre par exemple le quotidien AS dans son guide en ligne de la compétition, où la formation de Didier Deschamps est présentée comme le principal contender.

La France, la grande favorite

« Avec un grand panel de sélections candidates au titre, seul le nom de Mbappé ressort, au-dessus du reste. Le Français est la star d’un tournoi qu’il n’a encore jamais gagné. La France de Deschamps est la favorite pour beaucoup grâce à sa présence. Dans la brillante ère Deschamps, il y a un titre, l’Euro, qui n’a pas été gagné par une des meilleures générations de l’histoire de France si ce n’est la meilleure », peut-on y lire, qualifiant les Bleus de « regroupement d’individualités, titulaires comme stars, qu’on peut difficilement trouver dans une autre sélection européenne ».

« La France, le champion sans couronne. Le rival à battre dans les grands tournois. La France arrive en Allemagne pour gagner le titre après le mauvais souvenir de la finale du Mondial contre l’Argentine. Avec un effectif colossal, de l’expérience en finales de Coupes du Monde et d’Euros et une direction stable, tout le monde est conscient que la France est l’ogre le plus craint du tournoi », indique de son côté Onda Cero. Autant dire qu’une victoire des Bleus ne surprendra personne outre Pyrénées…