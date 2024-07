Le RC Lens apprécie Alexis Flips

Le RC Lens vit un été agité et les choses devraient encore bouger dans les semaines à venir. Dans cette optique et selon nos dernières informations, le club artésien a ciblé un nouveau profil pour cette fenêtre estivale. Son nom ? Alexis Flips (24 ans). Passé par Lille, Ajaccio et plus récemment Reims, le milieu offensif de 24 ans est, aujourd’hui, sous les couleurs d’Anderlecht, qui compte beaucoup sur le natif de Villeneuve-d’Ascq.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le droitier d’1m73 se retrouve malgré tout dans le viseur des Sang et Or, désormais entraînés par un certain Will Still, qui avait d’ailleurs côtoyé le jeune talent français lors de son expérience sur le banc champenois. Friand de ce genre de manœuvre et gardant toujours un oeil sur ses anciens protégés, le technicien belge avait, à ce titre, poussé pour faire revenir Folarin Balogun au Stade de Reims l’été dernier. Si l’opération n’avait finalement pas pu se faire, nul doute que le nouveau coach lensois souhaite aujourd’hui prendre sa revanche avec Alexis Flips.