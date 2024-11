Indice UEFA : la France remonte, le Portugal est en feu !

Une fois encore cette saison, le PSG a déçu en Ligue des Champions. En s’inclinant au Parc des Princes dans les dernières secondes face à l’Atlético de Madrid, la bande de Luis Enrique a confirmé qu’il ne fallait pas pour l’instant compter sur elle pour glaner des points à l’indice UEFA. Fort heureusement, la France a trouvé des sauveurs pour le moins inattendus. Et comme il y a de cela deux semaines, Monaco, le LOSC et Brest ont régalé et ont récolté de précieux points à l’indice UEFA.

Le club de la Principauté s’est imposé dans les derniers instants du match à Bologne (0-1) grâce à Thilo Kehrer, Lille a accroché un nul solide face à la Juventus Turin (1-1) tandis que l’incroyable formation du Stade Brestois l’a emporté sur la pelouse du champion de République Tchèque en titre, le Sparta Prague (1-2). Le club de la Principauté et le club breton ont d’ailleurs 99 % de chances d’être présent au minimum en février pour le barrage de qualification selon le modèle prédictif d’Opta. Une bonne nouvelle pour l’indice UEFA de la France.

La France retrouve sa cinquième place

Certains observateurs diront que les Ti-Zef disposent d’un calendrier ultra-facile. Mais en Coupe d’Europe, rien n’est simple, surtout pour les clubs français. Nice en a fait une nouvelle fois la douloureuse expérience à l’Allianz Riviera face à Twente, même s’il a réussi à accrocher le match nul en fin de match. Une Ligue Europa compliquée pour les 2 clubs français engagés puisque l’OL s’est fait rattraper sur le fil sur la pelouse d’Hoffenheim alors qu’il menait 2-1 dans les arrêts de jeu.

En dépit de ces résultats contrastés, la France gagne une place et est désormais bien accrochée à sa cinquième place devançant l’Espagne. Elle est bien calée juste derrière l’Allemagne au classement de la saison en cours. Mention spéciale d’ailleurs pour le Portugal. Actuel 2e du classement, ce dernier talonne l’Angleterre et se place devant l’Italie grâce à la bonne forme actuelle du Sporting CP qui a notamment étrillé Manchester City 4-1 et le Vitoria Guimarães en Ligue Europa Conférence, qui a battu le Mlada Boleslav 2-1.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 08/11/2024 :

-1. Angleterre 9,428 (7/7)

-2. Portugal 9,200 points (5/5)

-3. Italie 8,750 (8/8)

-4. Allemagne 8,375 (8/8)

-5. France 8,071 points (6/7)

-6. Espagne 7,857 points (7/7)

-7. Rep. Tchèque 7,500 points (4/5)

-8. Belgique 7,400 points (5/5)

-9. Pays-Bas 6,666 (5/6)

-10. Pologne 6,375 points (2/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 95,160 points

-2. Italie 84,106 points

-3. Espagne 78,418 points

-4. Allemagne 76,285 points

-5. France 63,236 points

-6. Pays-Bas 58,566 points

-7. Portugal 55,216 points

-8. Belgique 48,600 points

-9. Rep. Tchèque 41,050 points

-10. Turquie 39,300 points