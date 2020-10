L1 : le LOSC étrille le RC Lens dans le derby du Nord

Pour cette dernière rencontre de la 7e journée de Ligue 1, le LOSC et le RC Lens avaient rendez-vous au Stade Pierre-Mauroy pour le premier derby du Nord de la saison. Dans un stade à huis clos à cause du couvre feu, les Dogues de Christophe Galtier n'ont laissé aucune chances aux hommes de Franck Haise (4-0).

Supérieurs du début à la fin, les locaux ont fait la différence grâce à Yilmaz (11e), Bamba (47e), Ikone (69e) et Yazici (79e). Les Sang et Or ont eux terminé la rencontre à neuf avec les expulsions de Gradit (57e) et Michelin (75e). Avec cette victoire dans le derby, le LOSC s'empare de la première place au classement. Le RCL, de son côté, est cinquième.