Trent Alexander-Arnold déclare sa flamme au FC Barcelone

Lors d’un entretien avec le magasin britannique GQ, le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold a confié qu’il était un grand fan du FC Barcelone. L’Anglais de 23 ans a dit qu'il aimerait jouer un jour avec le club catalan qui a des valeurs similaires à celles des Reds, selon lui. « Je dirais que mon autre équipe préférée est le FC Barcelone. J'ai l'impression qu'ils ont les mêmes idées et les mêmes valeurs que Liverpool. Ils aiment former des joueurs par le biais de l'académie », a déclaré Alexander-Arnold.

L’international anglais a ensuite expliqué qu’il aimait l’équipe catalane parce qu’il regardait jouer le Barça avec toutes ses stars lorsqu’il était plus jeune. « J'ai grandi en regardant Messi et cette équipe spéciale de Barcelone avec Iniesta, Xavi, Henry et Eto'o », raconte le défenseur qui est engagé avec les Reds jusqu'en juin 2025. Cette année, Trent Alexander-Arnold a disputé 35 matches avec Liverpool, inscrit deux buts et délivré 17 passes décisives.