Adil Rami insulte Emiliano Martinez

Emilaino Martinez est devenu l’un des joueurs les plus détestés par les Français. Depuis la victoire de l’Argentine en Coupe du Monde, le gardien de l’Albiceleste a passé plus de temps à chambrer Kylian Mbappé qu’à fêter le sacre mondial argentin. Et visiblement, ç'a eu le don d’énerver Adil Rami. Le champion du monde 2018 s’est d’ailleurs permis d’insulter l’Argentin sur ses stories publiées sur son compte Instagram.

« Le plus gros FD. du monde du football. L’homme le plus détesté. (…) Kylian Mbappé, les traumatise tellement qu’ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du Monde », a-t-il posté, avant de préciser également que le meilleur gardien du Mondial était le Marocain Yassine Bounou.

