Maroc - Algérie : les compositions officielles

Choc des quarts de finale de la Coupe Arabe, le match entre le Maroc et l'Algérie débute à 20h et les deux équipes viennent de livrer leurs compositions. Le Maroc se présente en 4-3-3 avec Anas Zniti comme dernier rempart. Devant lui, Badr Banoun, Marwane Saadane, Mohammed Nahiri et Mohamed Chibi forment la défense. Positionné en sentinelle, Walid El Karti est accompagné par Yahya Jabrane et Abdelilah Hafidi. Enfin, Oualid Azaro prend la pointe de l'attaque avec Ismail El Haddad et Achraf Bencharki sur les ailes.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Algérie mise sur un 4-2-3-1 avec Raïs M'Bolhi dans les cages. Devant lui, Hocine Benayada, Abdelkader Bedrane, Mohamed Tougai et Ilyes Cheti prennent place. Houssem Mrezigue et Sofiane Bendebka assurent le double pivot. Seul en pointe, Merouane Zerrouki est soutenu par Tayeb Meziani, Yacine Brahimi et Youcef Belaïli.

Les compositions

Maroc : Zniti - Banoun, Saadane, Nahiri, Chibi - Jabrane, El Karti, Hafidi - El Haddad, Azaro, Bencharki

Algérie : M'Bolhi - Benayada, Bedrane, Tougai, Cheti - Mrezigue, Bendebka - Meziani, Brahimi, Belaïli - Zerrouki