Nigéria-Guinée Equatoriale : les compositions officielles

La CAN est lancée. Après le succès de la Côte d’Ivoire face à la Guinée-Bissau (2-0), c’est le Nigéria qui débute sa campagne, toujours dans le groupe A, face à la Guinée Equatoriale (coup d’envoi 15h00, un match à suivre sur FM). Les Super Eagles, avec leur armée offensive, s’avance comme un des favoris de la compétition après leur échec en 8es de finale deux ans auparavant. En face, les Equatoguinéens avaient surpris lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations avec un quart de finale perdu face au Sénégal (1-3), futur vainqueur de l’épreuve.

Pour cette rencontre, José Peseiro opte pour un 4-3-3 et aligne Nwabili dans le but des Super Eagles plutôt que Uzoho. Derrière, on retrouve Aina et Sanusi sur les côtés avec une charnière Ajayi-Troost Ekong. Au milieu, Iwobi est présent avec Yusuf et Onyeka. Devant, Osimhen est accompagné de Lookman et Simon. De l’autre côté, la sélection de Juan Micha devrait se présenter en 4-2-3-1 avec Nsue en pointe soutenu par Machin, Ganet et Salvador. Bikoro et Sam seront dans l’entrejeu alors que derrière Coco et Orozco, en charnière, auront du boulot face à l’armada nigériane.

Les compositions officielles :

Nigéria : Nwabili – Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi – Iwobi, Yusuf, Onyeka – Lookman, Osimhen, Simon.

Guinée Equatoriale : Owono – Akapo, Orozco, Coco, Ndong – Bikoro, Buyla Sam – Ganet, Machin, Salvador – Nsue.

