Martin Braithwaite n'est pas près de quitter le FC Barcelone !

A 28 ans, Martin Braithwaite a vécu l’un des plus beaux moments de sa carrière en étant transféré de Leganés au FC Barcelone. Un épisode sur lequel l’attaquant scandinave est revenu pour saluer le comportement de son ancien club. « Ils ont dit que c’est la chance d’une vie et que je devais la saisir. Bien sûr, ils ont pensé que ce n’était pas très fair-play (Leganés n’a pas pu recruter de remplaçant), ce que je comprends. Mais à la fin, ils étaient vraiment contents pour moi », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à ESPN.

Un rêve éveillé que le Danois ne compte pas gâcher. Depuis qu’il a rejoint le Barça, l’ancien Toulousain a fait savoir à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas être qu’un bouche-trou. Des propos qui tranchent avec les rumeurs insistantes selon lesquelles les Culés l’ont simplement recruté pour pallier les nombreuses blessures (Luis Suarez, Ousmane Dembélé) au sein de son secteur offensif et qu’un départ dès l’été prochain serait programmé.

Braithwaite se voit rester très longtemps à Barcelone

Après avoir déclaré qu’il désirait devenir une légende du Barça, Braithwaite, dont le contrat expire en 2024, en a remis une couche. « Je suis sûr que je vais rester, même après quatre ans et demi (la durée de son contrat). C’est comme ça que je le vois. Maintenant, je veux juste jouer, profiter et gagner des titres avec cette équipe parce que je suis ici pour ça », a-t-il indiqué, avant de conclure.

« A Barcelone, je vois tous ces joueurs de légende qui ont évolué ici et l’un de mes objectifs c’est d’être capable de dire que j’ai joué avec l’une des meilleures équipes de l’histoire du Barça. Je veux que les gens regardent l’équipe et se disent que c’est l’une des meilleures formations que le Barça a eu dans son histoire. C’est une grande motivation pour moi. » Pour ceux qui en doutaient encore, Martin Braithwaite compte bien rester un certain temps en Catalogne.