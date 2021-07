OL-Villarreal : les compositions officielles

Sur trois victoires consécutives face à Bourg-en-Bresse, Villefranche et Wolfsburg, et désormais en stage de préparation en Espagne, l'Olympique Lyonnais affronte Villarreal, dernier vainqueur de la Ligue Europa, à Murcie (à suivre en direct commenté sur FM à 20h). Face à Unai Emery et sa bande, Peter Bosz pourra compter sur groupe restreint mais complet, avec les retours de Léo Dubois et Anthony Lopes.

La suite après cette publicité

Au coup d'envoi, l'OL se présente en 4-3-3, avec Pollersbeck dans le but, alors qu'Anthony Lopes a fait son retour dans le groupe. Derrière, le prometteur Malo Gusto débute à droite, la charnière est composée par l'expérimenté Damien Da Silva et le jeune Castello Lukeba, alors que la recrue Henrique débute côté gauche. Dans l'axe, Jean Lucas est entouré par Maxence Caqueret et Houssem Aouar, alors que devant le trio Toko Ekambi, Dembélé, Cherki est titularisé. Du côté de Villarreal, c'est la première apparition de la recrue venue du Stade de Reims, Boulaye Dia. Les Français Etienne Capoue et Francis Coquelin sont également titulaires.

Les compositions d'équipes :

OL : Pollserbeck - Gusto, Da Silva, Lukeba, Henrique - Caqueret, Jean Lucas, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Cherki

La compo lyonnaise pour le match de préparation #VCFOL ! 🔴🔵



Match à suivre à 20h en exclusivité sur #OLPLAY 👉 https://t.co/IWUofKrWkc pic.twitter.com/wdQ9BVjQvI — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2021

Villarreal : Asenjo - Ruben Peña, Raul Albiol, Aïssa Mandi, Pedraza - Nikita, Coquelin, Capoue - Moi Gomez, Yeremy, Dia