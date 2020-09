Nice-PSG : l'incertitude plane autour de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain doit composer sans plusieurs de ses cadres depuis la reprise du championnat de France. Si lors de la première victoire parisienne contre Metz mardi, le club de la capitale a pu récupérer certains de ses éléments, d’autres ne sont pas près de revenir sur la pelouse après avoir été exclus. En effet, le PSG devra composer sans Neymar, Paredes, et Kurzawa. Un énième coup dur pour le club parisien qui pourrait être encore plus important. On apprend aujourd’hui que la présence de Kylian Mbappé dimanche contre Nice est loin d’être actée.

Pour cause, la commission Covid de la LFP a mis en place un protocole indiquant qu’un joueur ne reprendre la compétition qu’au quinzième jour après la date de ton test positif. Et le Parisien est encore en quarantaine suite à son test positif au Covid-19 datant du 7 septembre. Mais la Ligue aimerait potentiellement assouplir cette règle en réduisant la durée de l’isolement de 14 à 7 jours. Mais en l’absence de décret avant le match contre Nice, le natif de Bondy manquerait son quatrième match de la saison avec le PSG.