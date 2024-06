Santi Cazorla ouvre la porte à un retour à Arsenal

Coqueluche des fans d’Arsenal lors de son passage à l’Emirates Stadium entre 2012 et 2018, Santi Cazorla s’apprête désormais à batailler avec son club du Real Oviedo pour une place en première division espagnole l’an prochain… avant d’envisager un départ à la retraite cet été ? À 39 ans, l’Ibère envisage déjà une reconversion et n’a pas l’intention de tirer un trait définitif sur le monde du ballon rond. En ce sens, le natif de Llanera a confirmé qu’il avait récemment discuté avec son ancien coéquipier et désormais entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, dans l’optique d’intégrer son staff.

La suite après cette publicité

«J’ai une affection très particulière pour Arsenal. J’ai passé six merveilleuses années là-bas et je sais à quel point tout le monde m’aime là-bas. Bien sûr, j’ai eu la chance de partager un vestiaire avec Mikel Arteta et maintenant il est le manager. Nous avons eu des conversations sur la possibilité de rejoindre son staff. Mais pour l’instant, je me concentre sur rien d’autre que de contribuer à ce club, Oviedo, et de continuer à apprécier le football en tant que joueur. Ensuite, nous verrons ce que l’avenir me réserver. Il est clair qu’Arsenal est un club qui m’a toujours laissé la porte ouverte pour que je revienne», a exprimé l’ex-Gunner. Le message est passé.