FC Barcelone : Eric Garcia laisse planer le doute sur son avenir

Depuis plusieurs mois maintenant, Eric Garcia est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. En janvier dernier, le jeune défenseur de 20 ans aurait dû rejoindre les Blaugranas, mais l’instabilité politique du club catalan avait considérablement freiné son transfert.

Après un transfert qu’on pourrait qualifier d’avorté cet hiver, le défenseur de Manchester City est logiquement annoncé comme la première recrue de cet été au Barça. Interrogé sur son avenir en conférence de presse après le match de qualification à la Coupe du monde face à la Géorgie, Eric Garcia a laissé planer le doute. « Mon futur ? Je suis concentré sur ce que je fais. D’abord avec la sélection et avec ce match très important contre le Kosovo et puis après avec ce qui vient et viendra. Je ne sais pas si ce sera le Barça. »