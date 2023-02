PSG : des nouvelles de Neymar avant le déplacement à Marseille

La suite après cette publicité

Il est de retour. Alors que le PSG se déplacera à l’Orange Vélodrome ce mercredi (21h10), en 8e de finale de la Coupe de France, pour y défier l’OM, Christophe Galtier pourra compter de nouveau sur son n°10 brésilien, Neymar (31 ans). L’ancien du Barça avait été laissé au repos lors des deux derniers matchs de Paris à cause d’une gêne à l’adducteur.

« Depuis son retour de la Coupe du Monde, il travaille tous les jours sur le renforcement de sa cheville, il la soigne pour que cela soit plus solide et beaucoup plus stable, a assuré le coach du PSG en conférence de presse ce mardi. Il a été ménagé après le match de Reims, il avait senti une grosse gêne à l’adducteur au tout début de match. Il y a eu un principe de précaution sur les deux matchs suivants par rapport à l’enchaînement des matchs. Les sensations sont très bonnes, il travaille normalement et il a fait une séance complète aujourd’hui (mardi). » Neymar est donc prêt à mener les siens vers la victoire à Marseille.

