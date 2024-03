Kalash Criminel veut détrôner Jorge Mendes

C’est une informationassez curieuse que nous dévoile RMC Sport. On le sait, le foot et le rap sont très souvent liés. Il est d’ailleurs fréquent de voir des joueurs se lancer dans le rap, tout comme beaucoup de rappeurs ont joué au foot à bon niveau quand ils étaient plus jeunes. En revanche, c’est plus rare de voir des artistes devenir agents de joueurs. C’est ce qu’espère réussir Kalash Criminel, qui vient de lancer sa structure Power Industry. Il s’est notamment expliqué auprès du média.

« Je veux voir les joueurs qui sont dans l’agence être appelés en Coupe du monde, à la CAN, à l’Euro. Ballon d’or, tout ça. C’est ça que je vise. Je n’ai pas forcément de limite. J’aimerais bien avoir l’agence la plus grosse possible dans le football. Plus que les Jorge Mendes et tout. C’est ce niveau-là que je veux atteindre. Ce n’est pas une histoire d’argent. C’est une passion et je pense que c’est un truc que je veux faire toute ma vie. J’ai vraiment envie de faire ça à fond », a-t-il notamment expliqué. C’est tout ce qu’on lui souhaite.