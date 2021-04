FC Barcelone : la pépite Nico Gonzalez enflamme la Catalogne

La suite après cette publicité

Nico Gonzalez. Ce nom ne vous dit probablement encore rien, à moins que vous ne soyez un fan acharné du FC Barcelone au point de regarder les rencontres des équipes de jeunes blaugranas depuis des années. Tout indique qu'il est, maintenant qu'Ilaix Moriba est plus ou moins un membre à part entière de l'équipe première, le joueur le plus prometteur des équipes de jeunes du club catalan. Fils de Fran Gonzalez, l'ancienne légende du Deportivo La Corogne, il est en train d'impressionner tout le monde en ce moment avec l'équipe B du FC Barcelone.

Du haut de ses 19 ans, le Galicien est déjà vu comme la relève de Sergio Busquets sur le moyen terme. Et pour cause, il a déjà pris la place de joueurs plus expérimentés avec le Barça B devant la défense. Joueur polyvalent, puisqu'il a déjà dépanné avec brio en défense centrale et même en tant que latéral, il a ces qualités techniques si propres aux joueurs de La Masia, le tout avec un physique déjà conséquent. Comme l'explique Mundo Deportivo, les rapports établis en interne sont brillants. De par son talent, forcément, mais aussi par son implication et son attitude au quotidien.

Koeman est sous le charme

Le journal précise qu'on devrait le voir sous les ordres de Ronald Koeman - ou du futur coach barcelonais en cas de changement - dès la saison prochaine. Le tacticien néerlandais le suit de très près et estime qu'il peut devenir un joueur plus qu'utile pour les prochaines années. Les dirigeants du FC Barcelone sont tellement convaincus par son talent et son potentiel que, comme l'explique la Cadena SER, des négociations ont déjà commencé avec l'entourage du joueur pour lui offrir une prolongation, avec pour objectif d'en faire un joueur de l'équipe première.

Les choses seraient plutôt bien parties, puisque les Catalans ont déjà entamé ces discussions qui s'avèrent productive, afin que celui qui a toujours été surclassé puisse prolonger son bail à Barcelone, l'actuel expirant cet été. Il devrait s'agir d'une prolongation de 3 saisons. On imagine que bien des écuries du Vieux Continent sont venues aux nouvelles, mais l'avenir de l'international U19 devrait bien s'écrire en bleu et grenat.