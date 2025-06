LdC : Paris empoche le gros lot avec son sacre !

La correction infligée par le Paris Saint-Germain à l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions va faire du bien sur un grand nombre d’aspects au club parisien. Au moral déjà, après 13 ans en quête du titre suprême, mais surtout aux finances. Avec le nouveau format de la Ligue des Champions, les bonus reversés aux 36 clubs ayant pris part à la phase principale vont être monumentaux.

Et pour Paris, c’est le jackpot. En effet, l’UEFA va verser 148,417 millions d’euros au club parisien à l’issue de cette saison 2024-2025. Et ça n’est probablement pas fini pour cette année, Paris étant engagé en Coupe du monde des Clubs. Une compétition très lucrative, ou les clubs européens les plus populaires pourront empocher jusqu’à 120 millions de dotation en cas de bons résultats. À Paris, les finances sont au vert.