Maroc : Brahim Diaz et Ben Seghir attendus, Amallah écarté ?

Après sa belle Coupe du monde 2022 au Qatar, le Maroc est bien retombé de son nuage lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de l’Atlas, favoris pour le sacre, ont déçu en enchaînant les prestations quelconques et en sortant par la petite porte lors des 8es de finale de la compétition face à l’Afrique du Sud (2-0). Une contre-performance énorme pour la formation emmenée par Walid Regragui qui tente d’obtenir un nouveau titre de champion d’Afrique depuis 1976.

Le sélectionneur marocain, après le Mondial 2022, avait clairement expliqué qu’il souhaitait remporter la CAN et avait même annoncé qu’il démissionnerait si le Maroc n’atteignait pas les demi-finales. Et s’il a annoncé après l’élimination prématurée qu’il prendrait ses responsabilités, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a finalement décidé de lui faire confiance pour le prochain cycle et notamment la CAN en 2025 au pays. Mais pour se lancer dans ce nouveau projet, l’ancien coach du Wydad Casablanca va devoir faire des choix forts alors qu’il a été très critiqué pour ses choix tactiques et d’homme sur la dernière CAN.

Amallah écarté

Dans ce sens, son premier défi sera la fenêtre internationale du mois de mars avec deux rencontres face à la Mauritanie et l’Angola. Et Walid Regragui va devoir faire des choix et changer des choses. Selon nos informations, le très convoité Brahim Diaz est bien attendu en sélection marocaine. Le joueur du Real Madrid, désiré aussi par l’Espagne et qui marche sur l’eau cette saison, a bien donné son accord pour porter le maillot marocain. Mais la FRMF craint toujours un revirement de situation comme il est très courant d’en voir dans ce type de dossier. Un autre renfort offensif va aussi logiquement débarquer : Eliesse Ben Seghir. Le jeune talent monégasque avait donné sa parole à la fédération marocaine juste avant de prolonger avec l’AS Monaco. Des derniers détails restaient à régler mais la pépite est attendu dans la liste finale de Walid Regragui.

Considéré comme l’un des gros talents de notre Ligue 1, il pourrait bien venir intégrer la sélection marocaine tout comme Neil El Aynaoui au milieu de terrain. Le Lensois aurait déjà clairement pu figurer dans la liste pour la CAN mais il pourrait finalement être présent au mois de mars dans un secteur de jeu défaillant pour le Maroc. Les choix forts de Walid Regragui devraient aussi s’illustrer par des absences. Selim Amallah, passé complètement à côté de sa CAN, ne devrait pas être appelé par Regragui tout comme Sofiane Boufal. On devrait donc assister à pas mal de changements côté marocain sur les prochaines semaines.