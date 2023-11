C3 : le Bayer 04 poursuit son sans-faute, Liverpool assuré de finir leader

En plus de la victoire arrachée par l’Olympique de Marseille et le score de parité concédé par le Toulouse FC, la deuxième salve de la 5e journée de la Ligue Europa se poursuivait ce jeudi soir avec six autres rencontres. Seule équipe à avoir fait le plein de points jusque là, le Bayer Leverkusen poursuivait son sans-faute dans cette deuxième Coupe d’Europe en s’imposant en Suède face au BK Hacken, avec le 12e but de la saison de Victor Boniface. La formation allemande garde son invincibilité et enchaîne une quatorzième victoire toutes compétitions confondues !

La suite après cette publicité

On poursuit ce petit tour d’Europe en Angleterre où Liverpool se baladait face au LASK Linz, avec notamment un doublé de Cody Gakpo, pour permettre aux Reds d’assurer leur trône de leader devant le Téfécé dans le groupe E. L’autre équipe de Premier League engagée dans ce multiplex, West Ham, s’imposait sur la plus petite des marges sur la pelouse de Backa Topola grâce à la seule réalisation de Tomas Soucek, buteur sur ses cinq dernières rencontres entre les Hammers - à qui il a offert 6 points en marquant à chaque fois en fin de match - et la République Tchèque.

Les résultats complets du multiplex de 21h

Groupe A :

Backa Topola 0-1 West Ham : Soucek (90e)

Groupe C :

Rangers 1-1 Aris : McCausland (49e) / Babicka (28e)

Groupe E :

Liverpool 4-0 LASK : Diaz (12e), Gakpo (15e, 90+2e), Salah (51e)

Groupe F :

Villarreal 3-2 Panathinaïkos : Baena (29e), Comesana (34e), Morales (47e) / Palacios (66e), Ioannidis (81e)

Groupe G :

Sheriff Tiraspol 2-3 Slavia Prague : Tovar (45+3e), Ngom Mbekeli (56e) / Jurecka (19e), Zafeiris (78e), Tijani (90+5e)

Servette 1-1 AS Rome : Bedia (50e) / Lukaku (21e)

Groupe H :

BK Hacken 0-2 Bayer Leverkusen : Boniface (14e), Schick (74e)

Molde 2-2 Qarabag : Eriksen (82e, 87e) / Juninho (11e), Mustafazada (90+5e)