OM : Saïd Ennjimi en remet une couche sur Jérémy Stinat et l’arbitrage français

Interrogé sur les récents événements liés à l’arbitrage conduisant à la suspension de Pablo Longoria pour 15 matches, Saïd Ennjimi, ancien arbitre de Ligue 1, a exprimé son mécontentement face à la gestion du cas Stinat par la Direction Technique de l’Arbitrage. «Vous savez, quand il y a eu un problème avec un club, c’est terrible d’aller réarbitrer ce club, et encore plus chez lui. Imaginez si M. Stinat avait en plus pris une mauvaise décision samedi», a tout d’abord confié l’intéressé pour le quotidien L’Équipe.

Et d’ajouter : «la logique aurait été de ne pas le désigner pour une rencontre de l’OM après l’incident lors du match de Coupe de France contre Lille. La DTA n’a pas protégé M. Stinat. Les arbitres français moins critiqués en coupe d’Europe qu’en championnat ? Chez nous, ils ont un petit côté chefaillon, la DTA aussi. Est-ce que Clément Turpin aurait couru de la même manière pour exclure Carlo Ancelotti ou José Mourinho en Coupe d’Europe comme il l’a fait avec Medhi Benatia lors d’OM-Lille ? Je n’en suis pas certain». Voilà qui est dit…