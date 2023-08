PSG : Sergio Rico devrait quitter l’hôpital

En voilà une bonne nouvelle. Il y a 3 mois, alors que la fin de saison approchait, Sergio Rico était victime d’un terrible accident qui aurait pu lui coûter la vie. Après une chute à cheval, le portier espagnol avait été hospitalisé et était tombé dans le coma. Mais alors que son opération s’est avérée réussie, le gardien de 29 ans pourrait même bientôt quitter l’hôpital selon The Athletic.

En effet, le média anglais affirme que Sergio Rico voit enfin le bout du tunnel et devrait dire au revoir à l’hôpital d’ici la semaine prochaine. Le joueur du Paris Saint-Germain devrait donc rentrer chez lui, à Séville, accompagné de sa famille. Une bien bonne nouvelle pour le gardien de but, passé à un demi-centimètre de la mort après son accident. Cela dit, sa carrière de footballeur reste en péril, mais à l’heure actuelle, ce n’est sûrement pas la priorité pour Sergio Rico et ses proches.