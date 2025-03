Le nouvel entraîneur de la Juventus est connu

Une saison de plus, la Juventus déçoit. Les Turinois pointent à une triste cinquième place au classement de la Serie A, et ont déjà fait une croix sur le titre qu’ils ont tant de fois remporté. Alors que les dirigeants s’attendaient à lancer un nouveau cycle victorieux en offrant le banc de touche à Thiago Motta, fort de son expérience réussie à Bologne, l’ancien milieu de terrain du PSG va déjà être démis de ses fonctions et n’aura donc même pas duré une saison à la tête de l’équipe.

La suite après cette publicité

Ces dernières heures, de nombreux noms sont sortis. On a parlé d’un retour de Massimiliano Allegri, et de Roberto Mancini notamment. Le nom d’Igor Tudor, l’ancien de l’Olympique de Marseille, est aussi revenu sur la table à de nombreuses reprises. Et au vu des informations de la presse transalpine ce dimanche, confirmant celles déjà parues dans la journée de samedi, il n’y a plus aucun doute : le Croate sera bien le nouvel entraîneur de la Juventus.

C’est bouclé

Le Corriere della Sera indique qu’un accord a été trouvé entre les deux parties. Il s’agit d’un contrat de courte durée, jusqu’en fin de saison, avec une possibilité de prolonger dans le cas où les Turinois terminent dans le top 4 de la Serie A. Une mission de quelques mois donc pour le natif de Split, sans club depuis son départ de la Lazio au terme de la saison 2023/2024. Arrivé en mars à Rome, il avait réussi à qualifier le club en Europa League, terminant à la sixième place, alors que la saison tournait au cauchemar pour les Laziale.

La suite après cette publicité

Mais surtout, c’est un retour à la maison pour Tudor, assistant d’Andrea Pirlo lors de la saison 2020/2021, mais avant tout grand défenseur du club du Piémont entre 1998 et 2007, disputant presque 200 matchs sous la tunique noire et blanche. Un retour au bercail pour celui qui jouit d’ailleurs d’une très belle cote en Italie, et qui aura du pain sur la planche pour qualifier la Juventus en Ligue des Champions. Quant à Thiago Motta, son licenciement pourrait être annoncé dans les heures à venir selon La Gazzetta dello Sport…