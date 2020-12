OM : André Villas-Boas charge encore Clément Turpin

La suite après cette publicité

A l’issue de la défaite marseillaise face au Stade Rennais (2-1), André Villas-Boas avait du mal à digérer la prestation de l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin. La raison ? Beaucoup de cartons jaunes donnés aux Phocéens et surtout l’expulsion très sévère de Pape Gueye après un contact avec M’Baye Niang. Réduit à dix, l’OM a en effet complètement déjoué à partir de ce moment-là. De quoi provoquer la colère d’AVB face aux médias. Et deux jours plus tard, le Portugais en veut toujours un peu à M. Turpin.

« L’expulsion a été un moment décisif à Rennes. On a demandé à nos avocats s'il pouvait y avoir une faute technique entre l'arbitrage et la VAR (pour faire annuler le carton de Gueye, ndlr). Clément Turpin a été très désagréable et on était déçu de l’arbitrage, de la quantité de cartons jaunes, du déroulement du match. C’est mieux quand les arbitres sont réguliers. On manque d’explications. C’est quelque chose d’historique sur l’OM. On ne regarde pas que ce genre de statistiques, mais il faut aussi alerter parce que ce n’est pas trop normal, il y a un gros écart dans ce type de stats’, toujours contre l’OM », a-t-il déclaré en conférence de presse.

AVB tacle encore Turpin

Une volonté de souligner les nombreux avertissements écopés par ses joueurs qui fait suite au tweet posté par le club pour s’étonner du traitement de faveur reçu par les Olympiens. Cela influera-t-il sur l’arbitrage de Thomas Léonard désigné pour arbitrer le OM-Reims de samedi ? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre : André Villas-Boas n'oubliera pas de sitôt Clément Turpin.

« Il a été très autoritaire. J’attendais beaucoup plus du meilleur (arbitre) de France. Je l’ai trouvé très distant de mes joueurs, très proches des autres (des Rennais). Pour moi, il reste le meilleur, mais c’est à lui aussi de faire son autocritique. Je suis content (du corps arbitral). En Angleterre, il y avait une différence d’arbitrage, ici il y a une régularité que j’apprécie beaucoup. Après, les stats’ sont les stats’. On est beaucoup "cartonné". » C’est dit !