Tottenham tient son Neymar avec Mikey Moore

Quelque chose d’intéressant est en train de se passer à Tottenham. Depuis la saison passée, le club londonien a amorcé une nouvelle stratégie et a décidé de miser sur le recrutement de plusieurs pépites du football mondial pour préparer l’après-Kane. Alors que le buteur anglais est allé empiler les buts en Allemagne avec le Bayern Munich, les Spurs ont décidé de recruter Ange Postecoglou sur leur banc pour incarner ce nouveau projet ambitieux. Et alors que les débuts du coach australien ont été très prometteurs la saison passée, blessures et contre-performances ont finalement empêché les coéquipiers de James Maddison de finir plus haut au classement.

Pour autant, les dirigeants ont compris que cette méthodologie pouvait leur permettre de retrouver les sommets à moyen terme. Dès lors, plusieurs cracks sont arrivés encore cet été avec les signatures d’Archie Gray et Lucas Bergvall. Ainsi, les deux milieux de terrain vont venir apporter encore plus de talent à un contingent de jeunes joueurs talentueux comme Destiny Udogie, Micky Van de Ven, Brennan Johnson ou encore Mikey Moore. Si ce dernier nom ne vous dit rien, cela veut sûrement dire que vous n’avez pas vu les derniers matches de Tottenham en Ligue Europa. Brillant sur la scène européenne, le jeune joueur de 17 ans est l’une des plus grandes promesses du football anglais.

Quand James Maddison compare Mikey Moore à Neymar

Lancé dans le grand bain cette saison par Postecoglou, Mikey Moore avait grappillé quelques minutes la saison passée avec l’équipe A des Spurs. Au sortir d’un Euro U17 où il aura été l’une des révélations de l’Angleterre (4 buts, 1 passe décisive), l’attaquant de la génération 2007 était promis à un plus grand temps de jeu avec le club de la capitale. Et comme prévu, il s’illustre lors des rencontres en Ligue Europa. Après une entrée en fin de match contre Brentford en septembre, le numéro 47 des Spurs a enchaîné avec 7 minutes contre Qarabaq avant d’être titularisé lors des deux dernières rencontres de C3 contre Ferencvaros et l’AZ Alkmaar.

Intéressant contre les Hongrois, Moore a crevé l’écran face au club batave. Aligné dans le cœur du jeu, il a brillé et a affiché des qualités techniques impressionnantes quand il a été replacé sur son côté gauche. Les fans londoniens se sont enthousiasmés des arabesques de leur nouveau crack. De son côté, Ange Postecoglou n’a pas caché son affection grandissante pour le jeune homme : «il est enthousiasmant. On ne peut pas le nier. Ça ne sert à rien de le nier. Oui, j’aime la façon dont Mikey prend tout cela à bras-le-corps. Il travaille dur tous les jours. Il veut toujours se développer. Il comprend qu’il s’agit d’un chemin. Il serait très facile pour un jeune homme comme lui, qui vient d’avoir 17 ans, de penser qu’il a réussi, mais on n’a jamais cette impression. C’est passionnant. Quand vous avez un si jeune joueur qui veut avoir la responsabilité d’avoir un impact plutôt que de s’inquiéter de faire des erreurs, comme c’est parfois le cas avec les jeunes joueurs, il s’inquiète de faire des erreurs, mais il se développe bien. Nous devons juste faire très attention à la manière dont nous l’utilisons et au moment où nous l’utilisons. Je pense que c’est la clé pour nous, en particulier dans ces premiers temps. Je n’ai pas peur de le lancer, absolument pas. Je le sais, je le vois tous les jours, c’est un excellent jeune joueur et il y a encore beaucoup à venir.»

L’enflammade s’est également propagée dans le vestiaire des Spurs. Après la rencontre, le jeune Mikey Moore a été adoubé par James Maddison, qui n’a pas manqué de le comparer à Neymar, rien que ça : «de la 45e à la 65e minute, je pensais que nous avions Neymar sur l’aile gauche. Il était brillant. Il exigeait simplement le ballon et n’avait peur de rien. Il a cette mentalité jeune et intrépide et vous ne voulez jamais lui enlever ça. C’est un jeune garçon, un garçon brillant, un garçon adorable. Il absorbe les informations et il a beaucoup de talent, donc je serai là en tant que joueur plus âgé, avec, je l’espère, quelques mots sages pour l’aider en cours de route. Il a toutes les capacités. Il faut juste s’y mettre et travailler dur, ce qu’il fait pour être juste envers lui.» Vous l’aurez donc compris, Tottenham est sous le charme de sa nouvelle pépite Mikey Moore. Et comme souvent avec des pépites des Spurs, le Royaume ne devrait pas tarder à vite se régaler du talent de la nouvelle sensation anglaise.