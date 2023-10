Italie : la liste de Luciano Spalletti pour affronter Malte et l’Angleterre

Nouveaux tests pour Luciano Spalletti. Après avoir dirigé ses deux premières rencontres à la tête de l’Italie en septembre, face à la Macédoine du Nord (1-1) et l’Ukraine (2-1), l’ancien entraîneur de Naples a annoncé ce vendredi sa nouvelle liste pour affronter Malte (14 octobre) et l’Angleterre (17 octobre), dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024.

On y retrouve notamment le latéral de Tottenham Destiny Udogie, performant en club et convoqué pour la première fois de sa carrière avec la Nazionale. Giacomo Bonaventura et Moise Kean effectuent eux le retour en sélection. En revanche, l’attaquant de la Lazio,Ciro Immobile, est lui absent.