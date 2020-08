PL : Michail Antonio élu joueur du mois de juillet !

Après avoir vu la recrue de Manchester United Bruno Fernandes remporter consécutivement le prix de meilleur joueur du mois de mai puis de juin en Premier League, c’est au tour de Michail Antonio d’être élu joueur du mois de juillet en championnat comme l'a annoncé le compte officiel de Premier League sur Twitter.

L’attaquant anglais de West Ham (30 ans), auteur d’une saison satisfaisante sur le plan statistique (24 matches, 10 buts, 3 passes décisives), a particulièrement rayonné lors du mois de juillet, en attestent ses statistiques ahurissantes. En effet, en ayant pris part à sept rencontres le mois dernier, l’ancien joueur de Nottingham Forest a inscrit huit buts et délivré une passe décisive. Des performances impressionnantes qui ont très certainement permis aux Hammers de se maintenir dans l’élite anglaise.

8️⃣ goals

1️⃣ assist@Michailantonio is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for July ⚒️#PLAwards pic.twitter.com/W6aonF2uoO